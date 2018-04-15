Avcı: Kazanmak için buradayız
Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacakları mücadele öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Abdullah Avcı, "Kazanmak ve cesaretli oynamak için buradayız" ifadelerini kullandı.
İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:
"Galatasaray'ın geçen hafta kaybetmesi bizim taktiğimizde bir değişiklik yaratmadı. Galatasaray'a iyi bir şekilde çalıştık, bizim de oyun organizasyonlarımız ve inandığımız bir oyun var. "Hafta içi harika enerji yüksekliği vardı. Harika bir durumumuz var. Senenin büyük maçı olarak konuşuluyor, derbi gibi söylemlerden keyifli anlar çıkarmalıyız. Kazanmak ve cesaretli oynamak için buradayız. Kazanırsak önemli mesafe kat edeceğiz. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Maçların senaryoları değişebiliyor. Oyun bugün bu 11'i istiyor, aynı şekilde devam ediyoruz."
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:58
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bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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