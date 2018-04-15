Avcı: Kazanmak için buradayız – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Avcı: Kazanmak için buradayız

    Avcı: Kazanmak için buradayız

    ile deplasmanda karşılaşacakları mücadele öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan , "Kazanmak ve cesaretli oynamak için buradayız" ifadelerini kullandı.

    İşte 'nın açıklamaları:

    "'ın geçen hafta kaybetmesi bizim taktiğimizde bir değişiklik yaratmadı. Galatasaray'a iyi bir şekilde çalıştık, bizim de oyun organizasyonlarımız ve inandığımız bir oyun var. "Hafta içi harika enerji yüksekliği vardı. Harika bir durumumuz var. Senenin büyük maçı olarak konuşuluyor, derbi gibi söylemlerden keyifli anlar çıkarmalıyız. Kazanmak ve cesaretli oynamak için buradayız. Kazanırsak önemli mesafe kat edeceğiz. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Maçların senaryoları değişebiliyor. Oyun bugün bu 11'i istiyor, aynı şekilde devam ediyoruz."

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:58
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