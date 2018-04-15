Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması
Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, Galatasaray maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Arda Turan'ın sözleri:
"ALLAH İÇİN YAŞIYORUZ"?
"Canları sağ olsun! Allah her şeyi biliyor. Sonuçta insanlar için değil, Allah için yaşıyoruz. Biz alışığız Türkiye'nin her yerinde ıslıklanmaya, herhangi bir sorun yok."
"Maçtan önce ne kadar önemli olduğunu, belki de sezon finali olduğunu biliyorduk. Bu hafta kendi taraftarımız önünde galip gelmekten başka şansımız yoktu. Şampiyon olmak istiyorsak, bu maç anahtar bir maçtı."
"İyi bir mücadele oldu, Galatasaray bizden üstün oynadı. Bir gün biri kazanacak, bir gün diğeri. Kısmen hak ettikleri bir galibiyet oldu."
"Rakibimiz bizim önümüze geçti. 5 maç var. Haddimizi bilerek oynayacağız. 100 yıllık kulüplere karşı mücadele ediyoruz."
"Canları sağ olsun! Allah her şeyi biliyor. Sonuçta insanlar için değil, Allah için yaşıyoruz. Biz alışığız Türkiye'nin her yerinde ıslıklanmaya, herhangi bir sorun yok."
Terim'le maçtan önce selamlaşmadığı hatırlatılan Arda, "Bunda polemik yaratacak bir problem yok. Ben sadece maça bana destek veren sahip çıkmış bir kulübe konsantre olmaya çalıştım. Görseydim selam da verirdim problem yok."
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:37
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Toplam 1
Yorum
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Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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