Süren aday oluyor – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Süren aday oluyor

    Süren aday oluyor

    “G.Saray’ı yeniden fabrika ayarlarına döndürmek için göreve soyunabiliriz”

    'da günü netlik kazanırken, adaylara her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Son olarak G.Saray'ın eski başkanlarından de bu seçimde adaylığını koyabileceğini ifade etti. G.Saray kulübünden önemli ve değerli bazı arkadaşlarla yemek yediklerini ve kendisine aday olması gerektiğine dair fikir beyan ettiklerini belirten Faruk Süren; "Bu teklifi kabul etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet olabilir. G.Saray'ı yeniden fabrika ayarlarına döndürmek için bu asli göreve soyunabiliriz. Ancak kesin karar vermek için ailemle görüşmeliyim. Kolay değil, yaşam biçimim değişecek. Ailemdeki herkes bu konuda destek olur ve olumlu karşılarsa aday olabilirim!"

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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