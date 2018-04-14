Süren aday oluyor

Galatasaray'da seçim günü netlik kazanırken, adaylara her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Son olarak G.Saray'ın eski başkanlarından Faruk Süren de bu seçimde adaylığını koyabileceğini ifade etti. G.Saray kulübünden önemli ve değerli bazı arkadaşlarla yemek yediklerini ve kendisine aday olması gerektiğine dair fikir beyan ettiklerini belirten Faruk Süren; "Bu teklifi kabul etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet olabilir. G.Saray'ı yeniden fabrika ayarlarına döndürmek için bu asli göreve soyunabiliriz. Ancak kesin karar vermek için ailemle görüşmeliyim. Kolay değil, yaşam biçimim değişecek. Ailemdeki herkes bu konuda destek olur ve olumlu karşılarsa aday olabilirim!"