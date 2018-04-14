Süren aday oluyor
“G.Saray’ı yeniden fabrika ayarlarına döndürmek için göreve soyunabiliriz”
Galatasaray'da seçim günü netlik kazanırken, adaylara her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Son olarak G.Saray'ın eski başkanlarından Faruk Süren de bu seçimde adaylığını koyabileceğini ifade etti. G.Saray kulübünden önemli ve değerli bazı arkadaşlarla yemek yediklerini ve kendisine aday olması gerektiğine dair fikir beyan ettiklerini belirten Faruk Süren; "Bu teklifi kabul etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet olabilir. G.Saray'ı yeniden fabrika ayarlarına döndürmek için bu asli göreve soyunabiliriz. Ancak kesin karar vermek için ailemle görüşmeliyim. Kolay değil, yaşam biçimim değişecek. Ailemdeki herkes bu konuda destek olur ve olumlu karşılarsa aday olabilirim!"
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
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Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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