Mustafa Cengiz'e yönetimden tepki!
Galatasaray'da Okan Böke, Adil Arapoğlu ve Cenk Soyer, kulüpteki işten çıkarmalar nedeniyle başkan Mustafa Cengiz'e tepki gösterdi.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da kısa süreliğine göreve gelen Mustafa Cengiz Yönetimi'nde ayrılıklar had safhaya ulaştı. Cimbom'da Okan Böke, Adil Arapoğlu ve Cenk Soyer, kulüpteki işten çıkarmalar nedeniyle Başkan Cengiz'e tepki verdi. Bu 3 ismin, bu gerekçeyle Kadınlar Euro Cup Finali'ne gitmedikleri ortaya çıktı.
Yine Mustafa Cengiz'in seçilmesinde önemli bir rolü olan Burak Elmas'ın da tepkili olduğu öğrenildi. Attığı tweetler nedeniyle ikilinin arasında soğuk rüzgarlar eserken, Başkan Cengiz'in, "Tweet atasın diye mi göreve geldin?" şeklindeki çıkışının, Elmas'ın mesafe koymasına neden olduğu ifade edildi.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:30
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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