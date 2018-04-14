Mustafa Cengiz'e yönetimden tepki! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    'e yönetimden tepki!

    Mustafa Cengiz'e yönetimden tepki!

    'da , ve , kulüpteki işten çıkarmalar nedeniyle başkan 'e tepki gösterdi.

    Milliyet'in haberine göre; 'da kısa süreliğine göreve gelen Yönetimi'nde ayrılıklar had safhaya ulaştı. Cimbom'da , ve , kulüpteki işten çıkarmalar nedeniyle Başkan Cengiz'e tepki verdi. Bu 3 ismin, bu gerekçeyle Kadınlar Euro Cup Finali'ne gitmedikleri ortaya çıktı.

    Yine Mustafa Cengiz'in seçilmesinde önemli bir rolü olan Burak Elmas'ın da tepkili olduğu öğrenildi. Attığı tweetler nedeniyle ikilinin arasında soğuk rüzgarlar eserken, Başkan Cengiz'in, "Tweet atasın diye mi göreve geldin?" şeklindeki çıkışının, Elmas'ın mesafe koymasına neden olduğu ifade edildi.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:30
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