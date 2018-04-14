Mustafa Cengiz'e yönetimden tepki!

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da kısa süreliğine göreve gelen Mustafa Cengiz Yönetimi'nde ayrılıklar had safhaya ulaştı. Cimbom'da Okan Böke, Adil Arapoğlu ve Cenk Soyer, kulüpteki işten çıkarmalar nedeniyle Başkan Cengiz'e tepki verdi. Bu 3 ismin, bu gerekçeyle Kadınlar Euro Cup Finali'ne gitmedikleri ortaya çıktı.



Yine Mustafa Cengiz'in seçilmesinde önemli bir rolü olan Burak Elmas'ın da tepkili olduğu öğrenildi. Attığı tweetler nedeniyle ikilinin arasında soğuk rüzgarlar eserken, Başkan Cengiz'in, "Tweet atasın diye mi göreve geldin?" şeklindeki çıkışının, Elmas'ın mesafe koymasına neden olduğu ifade edildi.