Maicon’la özel toplantı – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’la özel toplantı

    Maicon’la özel toplantı

    maçında kötü oynayan ve kaptırdığı topla yenilgiye neden olan , tarafından terapiye alındı.

    maçında kötü oynayan ve kaptırdığı topla yenilgiye neden olan , tarafından terapiye alındı. Deneyimli çalıştırıcı, Brezilyalı stoperle hafta için bir görüşme yaparak hem hatalarını anlattı hem de moral aşıladı. Maicon'un da karşısında hatasını telafi etme sözü verdiği öğrenildi.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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