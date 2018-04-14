Garry Rodrigues endişesi!
Galatasaray’da Fatih Terim’in takımın başına geçmesinden sonra performansını artırarak 8 maçta 5 gol, 5 asistle oynayan Garry Rodrigues, son 4 haftada suskun kaldı.
FATİH TERİM ONDAN VAZGEÇMİYOR
Konya, F.Bahçe, Trabzon ve Gençlerbirliği maçlarında skora etki edemeyen Rodrigues'in bu suskunluğu hayal kırıklığı yarattı. Ancak Fatih Terim kritik Başakşehir maçında Rodrigues'ten vazgeçmeyecek ve idmanlarda özel olarak ilgilendiği yıldız oyuncusuna yine ilk 11'de şans verecek.(Sabah)
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 08:58
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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