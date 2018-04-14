Faruk Süren, Ali Dürüst’ü işaret etti! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    , ’ü işaret etti!

    Faruk Süren, Ali Dürüst’ü işaret etti!

    G.Saray Yönetimi dün seçim tarihini resmen açıkladı.

    Olağan seçimli genel kurulun 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Sarı-kırmızılılarda şu ana kadar mevcut başkan Mustafa Cengiz adaylığını açıkladı. Eski başkan Dursun Özbek güçlü bir yönetim listesi için çalışıyor. Kulislerde ise 'in ismi dolaşıyor ancak efsane başkan adaylığı düşünmüyor. Dün yemekte bir araya gelen Süren ve arkadaşlarının 'ün başkanlığa adaylığını koymasını istediği ortaya çıktı. Şu an TFF'de yöneticilik yapan Dürüst'ün tavrı merak konusu.(Sabah)
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:24
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