Belhanda 11’de devam – Fotomaç – 14 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    11’de devam

    Belhanda 11’de devam

    Deplasmanlarda etkisiz kaldığı için eleştirilen Younes yine ilk 11'de sahaya çıkacak.

    Deplasmanlarda etkisiz kaldığı için eleştirilen Younes yine ilk 11'de sahaya çıkacak. Nedeni ise 'ün maçında oyuna girdikten sonra etkisiz kalması. Terim, Belhanda'dan daha aktif oynamasını istedi. Dış sahalarda kaybolan tecrübeli oyuncu, Stadı'nda ise 2 gol, 8 asist üretti.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belhanda 11’de devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN