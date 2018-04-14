Aslantepe kapalı gişe – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Aslantepe kapalı gişe

    Aslantepe kapalı gişe

    maçı için satışa çıkan biletlerin büyük bölümü tükendi.

    maçı için satışa çıkan biletlerin büyük bölümü tükendi. Sadece 600 ve 700 TL'lik yerlerde çok az sayıda bilet kaldığı bildirildi. Yönetim yarın akşam Stadı'na 50 bine yakın taraftar bekliyor.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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