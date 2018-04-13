Seçim tarihi belli oldu: 26 MAYIS! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    tarihi belli oldu: 26 MAYIS!

    Seçim tarihi belli oldu: 26 MAYIS!

    'da mayıs ayında yeniden yapma sözü veren başkan , kongre tarihini kafasında belirledi.

    'da mayıs ayında yeniden yapma sözü veren başkan , kongre tarihini kafasında belirledi. Cengiz'in yönetici arkadaşları ile yaptığı toplantıda seçimin 19-26 Mayıs tarihlerinde yapılması konusunda karar aldığı iddia edildi. Bir değişiklik olmazsa sarı-kırmızılılar 26 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidip, yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:36
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