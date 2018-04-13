Galatasaray'da tek hedef galibiyet! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'da tek hedef galibiyet!

    Galatasaray'da tek hedef galibiyet!

    Nefesler tutuldu. Süper Lig'in zirvesinde şampiyonluk rüzgarları sert esiyor. 29. Hafta sezonun en kritik maçlarına sahne olacak. Galatasaray, lider Başakşehir'i konuk edecek.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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