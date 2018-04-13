Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da 9 isimli yollar ayrılıyor... – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da 9 isimli yollar ayrılıyor...

    Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da 9 isimli yollar ayrılıyor...

    Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması çerçevesinde teknik direktör Fatih Terim yollarını ayıracağı isimleri belirlemeye başladı.

    İşte o isimler:

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:35
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