Burak Elmas kayıplarda!
Başkan Mustafa Cengiz’in seçilmesinde payı olan ve Sportif A.Ş.’ye yönetici yapılan Burak Elmas’ın ortalarda görünmemesi, ‘Küsler mi?’ dedikodularına yol açtı.
ADAY MI OLACAK?
Burak Elmas'ın mayıs ayında yapılması beklenen seçimde başkanlığa adaylığını koyabileceği iddia edildi. Camiadaki genç ekibin öncüleri arasında yer alan Elmas'a bu konuda baskılar geldiği, Elmas'ın karar aşamasında olduğu ifade ediliyor.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:42
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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