Burak Elmas kayıplarda! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    kayıplarda!

    Burak Elmas kayıplarda!

    Başkan ’in seçilmesinde payı olan ve Sportif A.Ş.’ye yönetici yapılan ’ın ortalarda görünmemesi, ‘Küsler mi?’ dedikodularına yol açtı.

    Başkan 'in seçilmesinde payı olan ve Sportif A.Ş.'ye yönetici yapılan 'ın ortalarda görünmemesi, 'Küsler mi?' dedikodularına yol açtı. 'da yaşayan Elmas, Sportif A.Ş. toplantılarına da katılamıyor. Bu durumun yönetimde tepki çektiği bildirildi.

    ADAY MI OLACAK?
    Burak Elmas'ın mayıs ayında yapılması beklenen seçimde başkanlığa adaylığını koyabileceği iddia edildi. Camiadaki genç ekibin öncüleri arasında yer alan Elmas'a bu konuda baskılar geldiği, Elmas'ın karar aşamasında olduğu ifade ediliyor.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:42
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