Arda Turan - Terim gerginliği! Spor yazarları değerlendirdi! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    - Terim gerginliği! Spor yazarları değerlendirdi!

    <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a> - Terim gerginliği! Spor yazarları değerlendirdi!

    İŞTE AKILLARDAKİ SORU
    Fatih Terim ile Arda Turan arasında Milli Takım'da yaşanan gerginlik ve kırgınlık bu maça yansır mı? İkili kucaklaşır mı? Tribünlerin tepkisi ne olur?

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:25
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