Arda Turan - Terim gerginliği! Spor yazarları değerlendirdi!
İŞTE AKILLARDAKİ SORU
Fatih Terim ile Arda Turan arasında Milli Takım'da yaşanan gerginlik ve kırgınlık bu maça yansır mı? İkili kucaklaşır mı? Tribünlerin tepkisi ne olur?
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:25
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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