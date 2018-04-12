İşte Fatih Terim'in liderlik hesabı!
Galatasaray'da Gençlerbirliği mağlubiyeti moralleri bozarken teknik direktör Fatih Terim liderliği geri almak için kolları sıvadı. Deneyimli çalıştırıcı, takıma bir gün izin vermesine karşın kendisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde mesai yaptı. Terim ve yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala, ve Levent Şahin ile gün boyu çalışırken öncelikle Gençlerbirliği maçının analizini yaptı. Yapılan hatalar ve eksiklikleri belirledi. Ayrıca Pazar günü karşılaşacakları Başakşehir'in son haftalardaki maçlarını izleyerek analizini çıkardı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:50
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Nagatomo hakkında son söz Spalleti'de
Toplam 1
Yorum
MEHMET UŞAK Galatasaray ın sol tarafı Gençlerbirlği maçında yol geçen hanı gibi oldu giden var gelen yok.
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 7
Yorum
ercisli benim bildiğim şenol güneş bu paraya bi saniye bile durmaz hemen gider hangi takım olursa nere olursa olsun
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Başakşehir karşılaşması taraftarın maçı!
Toplam 1
Yorum
bjk advers KEK KEK KEK ! BAŞAKŞEHİR BU KEKİ SÜSLEYECEK HAZIRLAYACAK VE SERVİSE SUNACAK !
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