Galatasaray'ın yıldızlarına Avrupa'dan dev kanca! Sezon sonu yolcu...
Sezon sonu Süper Lig'in gözdeleri Avrupa yolcusu... Süper Lig'in genç yeteneklerine Avrupa'nın köklü kulüplerinden kanca. İşte transfer dönemi Avrupa'nın yolunu tutması beklenen isimler...
Sinan Gümüş
Galatasaray'ın büyük umut vaad eden ancak bir türlü düzenli bir forma şansı bulamayan Sinan Gümüş'ün sezon sonu büyük talipleri olacağa benziyor. Son olarak devre arasında Benfica'nın ısrarla istediği futbolcuya Almanya'dan teklifler geldiği iddia edildi. Sinan'ın gelen tekliflere sıcak baktığı yönetiminde onay vermesi halinde gidebileceği belirtildi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:29
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Fenerbahçe'ye Ukraynalı kaleci!
Toplam 4
Yorum
çok net. fenerbahçe volkan demirel defterini kapatmazsa..fenerin kaleci sorunları devam eder.
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 10
Yorum
vaner Şenol hoca Beşiktaşta bir Avrupa kupası kaldırarak dünyada önde gelen kulüpleri çalıştıracaktır.
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Beşiktaş'ta Akhisar maçıyla cezalılar dönüyor
Toplam 2
Yorum
vaner Ne kadar ceza verirseniz verin. Yine biz şampiyon olacağız.
Galatasaray'ın yıldızlarına Avrupa'dan dev kanca! Sezon sonu yolcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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