Galatasaray'da liderlik hesapları!
Galatasaray'da Gençlerbirliği mağlubiyeti moralleri bozarken teknik direktör Fatih Terim liderliği geri almak için kolları sıvadı. Deneyimli çalıştırıcı, takıma bir gün izin vermesine karşın kendisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde mesai yaptı. Terim ve yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala, ve Levent Şahin ile gün boyu çalışırken öncelikle Gençlerbirliği maçının analizini yaptı. Yapılan hatalar ve eksiklikleri belirledi. Ayrıca Pazar günü karşılaşacakları Başakşehir'in son haftalardaki maçlarını izleyerek analizini çıkardı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:19
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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