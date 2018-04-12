Galatasaray'da liderlik hesapları! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'da liderlik hesapları!

    Galatasaray'da liderlik hesapları!

    Galatasaray'da Gençlerbirliği mağlubiyeti moralleri bozarken teknik direktör Fatih Terim liderliği geri almak için kolları sıvadı. Deneyimli çalıştırıcı, takıma bir gün izin vermesine karşın kendisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde mesai yaptı. Terim ve yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala, ve Levent Şahin ile gün boyu çalışırken öncelikle Gençlerbirliği maçının analizini yaptı. Yapılan hatalar ve eksiklikleri belirledi. Ayrıca Pazar günü karşılaşacakları Başakşehir'in son haftalardaki maçlarını izleyerek analizini çıkardı.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
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