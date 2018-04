Sinan Gümüş "Ne kadar çok kupa, o kadar çok hatıra"

GOMİS

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Sinan Gümüş , kulübün Nisan ayı dergisine açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılara geleli 3.5 yıl olduğunu hatırlatan Gümüş, "Çok fazla kupa kazandık, ufak da olsa payım olduğunu düşünüyorum. Belki biraz iz bırakabilmişimdir ama şöyle düşünmek lazım. Bunun katmanları var. O bıraktığım izi büyütmem yani derinleştirmem gerekiyor. Bu sene çok önemli Şampiyon olursak çok önemli bir başarı yakalamış olacağız. En güzel iz bu şampiyonluk olacak. Bahsettiğimiz izin sonu mu, tabii ki hayır. Daha ortasındayız. Bunun sonu yok bence. Yakaladığım başarıları, 'Tamam oldu başardım' diyerek kabul etmemem gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar çok kupa, o kadar çok hatıra" diye konuştu.Konyaspor maçında attığı golde neler hissettiğinin sorulması üzerine Sinan Gümüş, "Galatasaray'da daha önce çok gol attım. Doğrusu o gol biraz daha farklıydı. Oyuna girmeden önce Fatih Hoca ile konuştuk. Bana güvendiğini söyledi. Şimdi şöyle bir şey var. Oyuncu maça girmeden önce yüzde yüz hazır olabilir. Ama hocadan aldığınız güven sizi biraz daha ileri iter. Oyuna girerken hocayı mahcup etmek istemedim. Futbolda her şey var, top kaleye de girebilir, direkten de dönebilir İşte o küçük fark bu kez benim lehime gerçekleşti. Gol öncesi Yuto'yu gördüm. 'Şimdi bana atarsa, vurabilirim' dedim. Aslında yerden atacağını düşünüyordum. Top yukarıdan gelince röveşata gibi bir şey denemek geldi içimden. Sonra vole vurdum ve dokunduğum anda da gol olacağını anladım. Genelde o pozisyonda, o vuruş açısıyla uzak köşeye gönderilir ama kalecinin de öyle düşünüp o köşeye gideceğini değerlendirdim. O yüzden yakın köşeye kestim topu. Demek ki doğru kararmış. Golden sonra o kadar çok mesaj geldi ki. O golün, insanlara verdiği pozitif enerjiyi çok iyi hissettim. Gol sonrası bir patlama yaşandı statta, doğrusu inanılmazdı. Hatta Hasan Hoca'ya maçtan sonra esprili şekilde, 'Asistim bayıltır, golüm öldürür' dedim. Güldük tabii" diye cevap verdi.Teknik Direktör Fatih Terim ile arasındaki bağ hakkında da konuşan genç futbolcu, "Bu sezon ilk kez birlikte çalışma imkanı yakaladım. Fatih Hoca gerçekten çok büyük ve farklı bir teknik adam. Futbolcuyu çok iyi anlıyor. Tecrübesini her an size hissettiriyor. Hoca göreve geldiğinde herkesi tanıdığı gibi beni de tanıyordu. Bana neler yapabileceğimi anlattı ve 'Senin 0'dan 100'e hemen çıkmanı istemiyorum, yavaş yavaş takıma yanaştıracağım. Gerisini sen halledeceksin. Sen bizim için çok önemli oyuncusun' dedi. Açıkçası Fatih Hoca ile özgüvenimi yeniden kazandım. Takıma yeniden yararlı olmaya başladım. Bu genç yaşta onunla karşılaşmak gerçekten çok önemli" şeklinde konuştu.Genç oyuncu olduğunu ve eksik yönlerini geliştirmesi gerektiğini belirten Gümüş, "Öğrenmek hiçbir zaman sona ermiyor. Kafa toplarında daha iyi olabilirim. Umut (Bulut) Abi bana her zaman, 'Kafa toplarına daha çok çalış' derdi. Maç tecrübesi de çok önemli. En iyi antrenman maçtır derler. Bu anlamda ne kadar çok maça çıkarsam eksiklerim de o kadar kapanıyor. Belki biraz daha sağ ayağımı geliştirmeliyim" dedi.Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in ilk geldiğinde kendisi ile konuştuğunu söyleyen Sinan Gümüş, "Bafe ilk geldiğinde kendisi ile konuştuk. 'Senin son maçlardaki başarılı performansını izledim. İyi bir oyuncusun, sol ayağın çok etkili. Hiçbir zaman pes etme. Kafanı karıştırma, burada kalacaksın' dedi bana Sürekli konuşuyor benimle ve motive ediyor. Her zaman daha fazlasını vermemi söylüyor" ifadelerini kullandı.Süper Lig'de şampiyonluk yarışını da değerlendiren başarılı futbolcu, "Yurt dışındaki liglere bakalım. Bayern Münih Paris Saint Germain , Barcelona ve Manchester City liglerinde farkı açtı ve tek başına şampiyonluğa yürüyorlar. O liglerde bence şampiyonluk havası bitti. Türkiye'de futbolsever bu anlamda çok şanslı Evet, taraftarlar biraz gergin ama güzel olan bu. Gerçek futbol budur bence Bu arada biz böyle olmasını ister miydik, tabii ki biz de farkı açmak isterdik. Ama mücadele ederek şampiyonluğa ulaşmalıyız. Bence bu şampiyonluk çok daha değerli olacak" şeklinde konuştu.Gelecekteki hedeflerini de açıklayan Sinan Gümüş, "Hedeflerim çok yüksek. Bu forma altında 5 kupa kazandım. İnşallah 15 kupa daha kazanırım. Bu sene altıncı ve yedinci kupa gelir inşallah" diyerek sözlerini tamamladı.