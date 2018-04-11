Salah, Galatasaray'ın kapısından dönmüş
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da başarılı bir sezon geçiren Mohamed Salah'ın sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Fatih Terim, Salah'ın yerine gelecek vaad eden Portekizli yıldızı tercih etmiş.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:29
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fb li obra senı cok sevıyoruz insallah bır omur boyu bızde kalırsın
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Gürsöz Fatih Terim yanına alir görürsünüz demedi demeyin
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