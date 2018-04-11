Salah, Galatasaray'ın kapısından dönmüş – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Salah, 'ın kapısından dönmüş

    Salah, Galatasaray'ın kapısından dönmüş

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da başarılı bir sezon geçiren Mohamed Salah'ın sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Fatih Terim, Salah'ın yerine gelecek vaad eden Portekizli yıldızı tercih etmiş.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:29
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