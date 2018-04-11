Muslera'dan trafik cezası esprisi
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da yer aldığı buluşmada trafik cezasına ilişkin yaptığı espri ile ortamdakileri güldürdü.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:13
-
Beşiktaş, Volkan Şen için nabız yokladı!
Toplam 5
Yorum
KARTAL Müzeye iyi olur.
-
İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 4
Yorum
Murat Taktikle değil verdiği gazlarla takımı yönetmeye çalışıyor
-
Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı DerhalGönder.MaliyetDÜZELİR.GençGüvenliUzunveTÜRK Getir.TakımdaBiriSorumluEnAz4TürkOynamalıdır.MoicÇokAğırSerdarDanDunHerGirişiRiskSağSolBoş
Muslera'dan trafik cezası esprisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.