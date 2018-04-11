Muslera'dan trafik cezası esprisi – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Muslera'dan trafik cezası esprisi

    Muslera'dan trafik cezası esprisi

    Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi , İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da yer aldığı buluşmada trafik cezasına ilişkin yaptığı espri ile ortamdakileri güldürdü.

    Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve Uruguaylı file bekçisi , bir polis memurunun kas hastası çocuklarını ziyareti sırasında yaptığı espri ile herkesi güldürdü. Muslera, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a trafik cezası olduğunu belirtince, ortamda yer alanlar kahkahalara boğuldu. Çalışkan gerekirse cezayı kendisinin ödeyeceğini ifade etti. Buluşmada samimi görüntüler ortaya çıktı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:13
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