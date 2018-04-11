Galatasaray taraftarı: "Bir günde kral olmadık" – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    taraftarı: "Bir günde kral olmadık"

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> taraftarı: "Bir günde kral olmadık"

    'ne uzatma dakikalarında gelen golle yenilen taraftarının umudunu kırmadı.

    'ne uzatma dakikalarında gelen golle yenilen taraftarının umudunu kırmadı. 'nda takımlarını karşılayan taraftarlar; "Kenetlendik bir kere şampiyon G.Saray", "Bir günde kral olmadık, bir günde tahtan inmeyiz", "İmparator ... Ölene kadar seninleyiz" tezahüratları yaptı. "Siz şampiyonluğa inanın. Gerisini bize bırakın ile Ne krediniz biter bizde, ne de şampiyonluk inancımız" pankartları açtı. Ayrıca ve 'e alkışlarla destek verdi.

    iŞTE HAVAALANINDA HERKESi DUYGULANDIRAN O TEZAHÜRAT
    " otobüste ağlıyorsa, 'ın konuşamayıp sesi titriyorsa, Fatih Hoca gözleri dolu dolu oluyorsa siz bize 'sadece inanın' diyorsa, bu iş daha bitmemiştir"
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:49
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