Galatasaray tam bir hüsran yaşıyor – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    tam bir hüsran yaşıyor

    Galatasaray tam bir hüsran yaşıyor

    'in hatta Avrupa'nın en iyi iç saha performanslarından birisine imza atan , dış saha maçlarında tam bir hüsran yaşıyor.

    'in hatta Avrupa'nın en iyi iç saha performanslarından birisine imza atan , dış saha maçlarında tam bir hüsran yaşıyor. Bu sezon ligde aldığı 7 mağlubiyeti de dış sahada yaşayan sarı-kırmızılı ekip 2 de beraberlik alarak tam 25 puandan oldu. İç sahada oynadığı 4 karşılaşmada liderliğe oturan Cimbom, , , ve maçlarının ardından zirveyi 'e bıraktı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:25
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