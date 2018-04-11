Galatasaray tam bir hüsran yaşıyor
Süper Lig'in hatta Avrupa'nın en iyi iç saha performanslarından birisine imza atan Galatasaray, dış saha maçlarında tam bir hüsran yaşıyor.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:25
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Bayer Leverkusen'den Giuliano'ya 15 milyon euro
Toplam 3
Yorum
rte guilano, valbuena,elmas gibi süper yetenekler satılmaz seneye 20 milyon euro eder.çünkü çok çalışkan ve maç kurtarıcı.
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Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini
Toplam 7
Yorum
içerisi deplasman Bu sene fenerbahçe en çok puanı içerde kaybetmedi mi? Bu neyin sevinci anlamadım, kaldı ki deplasman maçları daha kolay, hedefsiz takımlar..
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Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini
Toplam 7
Yorum
sertaç utanmadan bu futbolunla şampiyon oldukmu diyeceksin sonrasında.Her ne olursa olsun bu takımdan git
Galatasaray tam bir hüsran yaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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