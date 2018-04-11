Galatasaray Cüneyt Çakır'la gol atamıyor – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'la gol atamıyor

    Galatasaray Cüneyt Çakır'la gol atamıyor

    ’ın yönettiği maçta G.Birliği’ne mağlup olan G.Saray, tecrübeli hakemle son 9 karşılaşmanın 5’inde gol bile atamadı

    , hakem 'ın yönettiği karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamıyor. Çakır'ın önceki akşam düdük çaldığı maçını 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, tecrübeli hakemin yönettiği müsabakalarda gol sevinci yaşayamıyor. Çakır'ın görev aldığı son 9 karşılaşmanın 5'inde rakip fileleri havalandıramayan Aslan, galibiyete de hasret kaldı. kokartlı hakemin yönettiği son 21 deplasman karşılaşmasında yalnızca 6 galibiyet alan Galatasaray, Gençlerbirliği'ne de tam 5 yıl sonra mağlup oldu. Bu arada G.Saraylı yönetici da Cüneyt Çakır'la ilgili şunları söyledi: Avrupa'nın en iyi hocalarından olan hakem, 4 dakika uzatma verdi. En az 7 dakika olmalıydı.

    SON DAKİKA YIKILDILAR
    Cüneyt Çakır'ın önceki gece yönettiği maçta Gençlerbirliği'ne 5 yıl sonra mağlup olan Galatasaray, zirve yarışında ağır yara aldı. Yönetici Abdurrahim Albayrak'ın hedefinde de FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır vardı.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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