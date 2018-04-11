Galatasaray Basketbol Takımı Avrupa şampiyonluğu için parkede – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Avrupa şampiyonluğu için parkede

    Galatasaray Basketbol Takımı Avrupa şampiyonluğu için parkede

    Avrupa’da iki şampiyonluk yaşayan , yeni bir zafer peşinde. Cimbom bugün, Finali ilk maçında Reyer’i ağırlayacak

    Takımı, yine tarihi maçlarından birine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, FIBA Finali'nin ilk maçında bugün İtalya'nın Reyer ekibini konuk ağırlayacak. 'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. grup aşamasında oynadığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak Avrupa Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray, daha önce bu kupayı müzesine götürme başarısı göstermişti.

    KUPA ONLARDAN SORULUR
    İki galibiyet alanın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinin rövanşı 18 Nisan'da İtalya'da oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda Türkiye'ye üçüncü Avrupa kupasını getirecek. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014'te ise Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

    KAPTANIN GÖZÜ KUPADA
    Galatasaray Kadın 'nda kaptanı , zorlu final serisi öncesi konuştu. Taraftarların desteği ile avantajlı bir skor elde edeceklerini belirten yıldız basketbolcu, "Kendi aramızda şampiyonluk yaşayacağımızı hep konuşuyorduk. İnanıyorum ki, bunu başaracağız" dedi.

    BİLETLER KAPIŞ KAPIŞ
    Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün oynanacak tarihi maça Galatasaray taraftarları akın edecek. Final serisinin ilk maçı için geri sayıma geçilirkin, sarı-kırmızılıların salonu doldurması bekleniyor. Karşılaşmanın biletlerinin büyük bölümünün satıldığı da açıklandı.

    CENGİZ: BU ONUR BİZE AİT
    2009'da EuroCup'ı kazanan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, dün müzeyi gezdi. Türkiye'ye kadınlarda ilk Avrupa kupasını getiren kadroya başkan de eşlik etti. Galatasaray'ın Kadın Takımı'nın Avrupa'nın 1 ve 2 numaralı kupalarını kazanan tek ekip olduğunu belirten Cengiz, "Bu onur bize ait. Kızlarımıza, taraftarlara ve camiaya verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ederim" diye konuştu.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:00
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