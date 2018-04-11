Galatasaray Basketbol Takımı Avrupa şampiyonluğu için parkede
Avrupa’da iki şampiyonluk yaşayan Galatasaray Basketbol Takımı, yeni bir zafer peşinde. Cimbom bugün, Avrupa Kupası Finali ilk maçında Reyer’i ağırlayacak
KUPA ONLARDAN SORULUR
İki galibiyet alanın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinin rövanşı 18 Nisan'da İtalya'da oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda Türkiye'ye üçüncü Avrupa kupasını getirecek. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014'te ise Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
KAPTANIN GÖZÜ KUPADA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda kaptanı Işıl Alben, zorlu final serisi öncesi konuştu. Taraftarların desteği ile avantajlı bir skor elde edeceklerini belirten yıldız basketbolcu, "Kendi aramızda şampiyonluk yaşayacağımızı hep konuşuyorduk. İnanıyorum ki, bunu başaracağız" dedi.
BİLETLER KAPIŞ KAPIŞ
Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün oynanacak tarihi maça Galatasaray taraftarları akın edecek. Final serisinin ilk maçı için geri sayıma geçilirkin, sarı-kırmızılıların salonu doldurması bekleniyor. Karşılaşmanın biletlerinin büyük bölümünün satıldığı da açıklandı.
CENGİZ: BU ONUR BİZE AİT
2009'da EuroCup'ı kazanan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, dün müzeyi gezdi. Türkiye'ye kadınlarda ilk Avrupa kupasını getiren kadroya başkan Mustafa Cengiz de eşlik etti. Galatasaray'ın Kadın Takımı'nın Avrupa'nın 1 ve 2 numaralı kupalarını kazanan tek ekip olduğunu belirten Cengiz, "Bu onur bize ait. Kızlarımıza, taraftarlara ve camiaya verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ederim" diye konuştu.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:00
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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