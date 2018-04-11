Fenerbahçe, UEFA'da Galatasaray'ı da kurtaracak!
FFP komisyonu kurdaki dalgalanma nedeniyle Türk kulüplerine bir esneklik tanıyacak. Sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray da bu sayede men cezası almaktan kurtulacak.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:18
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 2
Yorum
albaş zaten gol daha önce olacaktı ama futbolcunun ayağı kaydı gol gecikti böyle futbolla galibiyet gelmez fiyasko futbol yenilgi kaçınılmazdı
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ TAKTİK MAKTİK YOK ! BAM BAM BAM HAHAHAHA
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Fernando Torres yine veto yedi
Toplam 3
Yorum
karakartal negredo ve love çok genç çünkü
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