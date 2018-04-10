Ümit Özat’tan Galatasaray karşısında revizyon – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    ’tan karşısında revizyon

    Ümit Özat’tan Galatasaray karşısında revizyon

    , 'nde büyük değişikliğe gitti.

    , 'nde büyük değişikliğe gitti. Özat, altyapıdan yetişen ve sürekli ilk 11'de kendilerine yer bulan takım kaptanları Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz'u yedek soyundurdu. Genç hoca, Skuletic, Scekic ve Khalili'ye de ilk 11'de forma vermezken, Alper, Issah, Manu, Deniz ile kart cezası biten Palitsevich'i karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
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