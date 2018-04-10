Japon gazeteciler Nagatomo'yu takipte – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Japon gazeteciler Nagatomo'yu takipte

    Japon gazeteciler Nagatomo'yu takipte

    Nagatamo'nun 'a transferinin ardından ülkesi 'dan çok sayıda gazeteci 'i takip etmeye başladı.

    Nagatamo'nun 'a transferinin ardından ülkesi 'dan çok sayıda gazeteci 'i takip etmeye başladı. Sarı-kırmızılıların deplasmanında Japon gazeteciler vardı. 3 Japon, vatandaşları Nagatamo'nun sınavını 19 Mayıs Stadı'nda izledi.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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