Gençlerbirliği'nden Fatih Terim'e gönderme! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>'nden <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'e gönderme!

    Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, karşılaşma sonrası Fatih Terim'e göndermede bulundu.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:13
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