Gençlerbirliği'nden Fatih Terim'e gönderme!
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, karşılaşma sonrası Fatih Terim'e göndermede bulundu.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:13
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Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Toplam 12
Yorum
malesef aykutun futbol felsefesinin ülke de karşılığı yok..taraftar futboldan çok soğudu.
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Ofsayt kralı
Toplam 1
Yorum
TS KURTULMALI.. BURAK YIMAZIN FAYDASI KADARDA ZARARI VAR.HER OFSAYTA DÜŞTÜNDE TOP ts SAVUNMASININ ZORA SOKTU..BURAK KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMLİ.ONUR GİTMELİ
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Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı
Toplam 4
Yorum
CYT Komikler....
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