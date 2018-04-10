Gençlerbirliği dengeleri değiştirdi! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    dengeleri değiştirdi!

    Gençlerbirliği dengeleri değiştirdi!

    havası ’a yaramıyor. Başkentteki son 5 maçın 4’ünde ile berabere kalan dün gece ise rakibinden ağır bir darbe yedi. Sarı-kırmızılı ekip, maç boyunca adeta tek kale oynamasına rağmen Gençlerbirliği’nin etten duvarını geçmeyi başaramadı. Galatasaray karşısında savunmada duvar ören ve rakibini durduran Başkent ekibi, uzatmada bulduğu golle sonuca gitti. Cimbom 5 hafta sonra liderliği ’e bıraktı

    , 'da çakıldı. Haftalardır şampiyonluk şarkıları söyleyen sarı- kırmızılı ekip, 'ne diş geçiremedi ve sahadan mağlup ayrıldı: 1-0. Düşme hattında yer alan rakibi karşısında farklı bir galibiyet hedefleyen , Başkent ekibinin savunmasına çarpıp çarpıp geri döndü. Buna karşılık güçlü rakibinin önüne set ören Gençlerbirliği ise kontrataklarla net fırsatlar yakaladı. Özellikle 14. dakikada Deniz, Muslera ile karşı karşıya kalmasına karşın ayağı kayınca takımını önemli bir pozisyondan etti.
    ALPER FİŞİ ÇEKTİ
    Galatasaray, Gençlerbirliği'nin dar alana sıkıştırdığı oyunu bir türlü açamazken ile sonradan oyuna dahil olan Eren'i topla buluşturamadı. İkisi de kalabalık savunma arasında kayboldu. Güçlü rakibini yoran ev sahibi, 90+2. dakikada aradığı fırsatı bir kez daha yakaladı ve bu defa savunmadaki hatayı affetmedi. Gençlerbirliği 5 maç sonra galibiyete ulaştı. Galatasaray'ın payına ise 5 maç sonra yenilgi düştü. Üstelik liderlik koltuğu da bu yenilgiyle 'e geçti
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:20
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