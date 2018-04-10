Gençlerbirliği dengeleri değiştirdi!
Ankara havası Galatasaray’a yaramıyor. Başkentteki son 5 maçın 4’ünde Gençlerbirliği ile berabere kalan Cimbom dün gece ise rakibinden ağır bir darbe yedi. Sarı-kırmızılı ekip, maç boyunca adeta tek kale oynamasına rağmen Gençlerbirliği’nin etten duvarını geçmeyi başaramadı. Galatasaray karşısında savunmada duvar ören ve rakibini durduran Başkent ekibi, uzatmada bulduğu golle sonuca gitti. Cimbom 5 hafta sonra liderliği Başakşehir’e bıraktı
Galatasaray, Gençlerbirliği'nin dar alana sıkıştırdığı oyunu bir türlü açamazken Gomis ile sonradan oyuna dahil olan Eren'i topla buluşturamadı. İkisi de kalabalık savunma arasında kayboldu. Güçlü rakibini yoran ev sahibi, 90+2. dakikada aradığı fırsatı bir kez daha yakaladı ve Alper bu defa savunmadaki hatayı affetmedi. Gençlerbirliği 5 maç sonra galibiyete ulaştı. Galatasaray'ın payına ise 5 maç sonra yenilgi düştü. Üstelik liderlik koltuğu da bu yenilgiyle Başakşehir'e geçti
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 02:20
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı
Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
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