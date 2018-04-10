Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Gençlerbirliği'ne mağlup olan Galatasaray'a destek vermek için havalimanına giden taraftarlar, haftaya oynanacak Başakşehir maçı öncesi Arda Turan'a mesaj yolladı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 10:48
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Fotomaç'ın usta kalemleri Galatasaray'ı yazdı
Toplam 2
Yorum
DÜLER. ŞAMPİYON OLACAK GS EZER GEÇER. BU DA KONDİS BU EREN DERDİ HİÇ YOK HALA BU TAKIMDA OYNATILACAK MI. NEREDE SENE BAŞINDAN BERİ İSTİKRATLI GİDEN TAKIM. NE OLDU ANTREMAN MI YAPMIYOR. DÖKÜL
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Süper yedek Valbuena! Kenardan 7 puan
Toplam 3
Yorum
Ümit Başladığı maçlarda ne olmuş? Demek sonradan girmeli.
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Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 3
Yorum
BAKIN YETER. ŞAŞ BU TAKIN NEDEN SANA BENZEMİYOR BU GS GENÇLER MAÇINDA AFYON MU YUTTU. BU TAKIMIN ŞAMPİYON OLMAK DİYE BİR İSTEĞİ VAR MI. BUNU ANLAMAK İÇİN İKİ TAKIMIN OYUNCULARININ TERİNE
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