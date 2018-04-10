Fotomaç'ın usta kalemleri Galatasaray'ı yazdı
Erman Toroğlu: Galatasaray buz kesti
Sorarım size... Bu maç öncesi 3 puan Galatasaray'a mı daha çok lazımdı, Gençlerbirliği'ne mi? Kesinlikle Gençlerbirliği'ne… Neden?
Gençlerbirliği'nin bundan sonra oynayacağı maçlardaki en önemli rakibi, ligde kalma mücadelesi verdiği Osmanlıspor.
Diğerleri daha yukarıdaki takımlar. Yani rakibini yendiği zaman altına alacağı bir tane takım var şu andaki görüntüde. Peki G.Saray için öyle mi? Hayır.
Galatasaray, bundan sonra şampiyonluğa oynayan iki iki rakibi ile karşılaşacak. Biri Başakşehir, biri Beşiktaş...
Gençlerbirliği maçının sonucu yukarıdaki görüntüyü şuna getirdi; Artık Galatasaray'ın hesap etme şansı yok. Yok 1 beraberlik, yok 2 beraberlik bir mağlubiyet...
Hepsi hikaye. Eğer çıkıp sahanda Başakşehir ve Beşiktaş'ı yenersen olayı bitirirsin. Yenemezsen kendin bitersin!
Bu kadar basit. Çok anormal şeyler olmazsa, görüntü bu.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 09:13
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Sezon sonu yolcu olabilirler!
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Bu okaya 8 milyon yusufa 15 milyon euro lar az söyliyeyim.okay en az 30 milyon yusuf da 50 milyon euro olmalı.ayrıca sonraki satışlardan pay
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Ekici de ‘tek yön’ kurbanı!
Toplam 1
Yorum
Mert kurtulun bu adamlardan aynı paraya takımlarına dünya kadar katkı yapan futbolcular var bunlar uyanık futbolcular fayda gelmez bunlardan
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Valbuena sahadaysa sorun yok!
Toplam 1
Yorum
alik valbuena gibi kalite her zaman denk gelmez.adeta maçı söküp alıyor. valbuena olmazsa olmaz. puanların çoğunu valbuena ve guilano kazandırdı
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