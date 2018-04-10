‘Ezel’li paylaşım – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    ’li paylaşım

    ‘Ezel’li paylaşım

    'dan maçı öncesi, resmi twitter hesabından sürpriz bir paylaşım geldi.

    'dan maçı öncesi, resmi twitter hesabından sürpriz bir paylaşım geldi. Galatasaray'ın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda takım otobüsü ile 'daki karşılamanın görüntülerine yer verilirken, "" dizisinin müziği kullanıldı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:18
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