Aslan duvarı aşamadı
Başkent deplasmanından yenilgiyle ayrılan Galatasaray, zirve yarışında ağır yara aldı.
ONLAR DA ÇARE OLMADI
Gençlerbirliği karşısında gol için tüm şartları zorlayan Fatih Terim, 60. dakikada Belhanda'yı çıkarıp, Eren Derdiyok'u sahaya sürdü. Gomis ve Eren'le gol arayan Terim, 69'da ise Rodrigues-Sinan Gümüş değişikliğini yaptı. Eren ve Sinan da dün beklentilerin uzağında kalırken, son dakikalarda ev sahibinin bulduğu gol Galatasaray'a büyük hüsran yaşattı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:54
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı
Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
Aslan duvarı aşamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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