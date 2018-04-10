Aslan duvarı aşamadı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    duvarı aşamadı

    Aslan duvarı aşamadı

    Başkent deplasmanından yenilgiyle ayrılan , zirve yarışında ağır yara aldı.

    Başkent deplasmanından yenilgiyle ayrılan , zirve yarışında ağır yara aldı. Bu maça kadar 63 kez rakip fileleri havalandıran ve 'in en çok gol atan takımı olan sarı-kırmızılılar, savunmasını geçemedi. Kırmızı-siyahlılardan önce oynadığı 6 lig sınavında 16 kez rakip ağları sarsan 'ın, 'da çıtı çıkmadı. 19 Mayıs Stadı'nda 3 puan bırakan 'in öğrencileri, bu sezon 4. kez bir karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray, berabere biten iki maçı ile 3-0 yenildiği mücadelesinde gol atamamıştı.

    ONLAR DA ÇARE OLMADI
    Gençlerbirliği karşısında gol için tüm şartları zorlayan Fatih Terim, 60. dakikada 'yı çıkarıp, 'u sahaya sürdü. ve Eren'le gol arayan Terim, 69'da ise Rodrigues-Sinan Gümüş değişikliğini yaptı. Eren ve Sinan da dün beklentilerin uzağında kalırken, son dakikalarda ev sahibinin bulduğu gol Galatasaray'a büyük hüsran yaşattı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan duvarı aşamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN