Rıdvan Dilmen: Tebrikler Ümit Özat
Galatasaray, Süper Lig 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Rıdvan Dilmen müsabakayı yorumladı.
"ÜMİT ÖZAT 1 HAFTA BU MAÇI YAŞAMIŞ"
Ümit Özat Pazartesi itibariyle 1 hafta boyunca maçı santim santim yaşamış. Bugünkü maç teknik direktör başarısıdır. Hemen hemen pozisyon vermediler. Ekmeği vardı, yağı Galatasaray sürdü. Kahvaltıyı Galatasaray tamamladı. Ümit Özat'ın istediği her şeyi Galatasaray yaptı
"İSTEKSİZ GALATASARAY"
"Galatasaray'ın kaybettiği maçlar oldu ama bu kadar isteksiz görüntüsünü az gördüm. Çok yavaş oynadılar ve bu da Ümit Özat'ın işine geldi. Hatta öyle bir maç oldu ki, son 5 dakika Abdullah Avcı, Aykut Kocaman ve Şenol Güneş mutfağa falan gitmişlerdir totem olsun diye."
"BÖYLE OYNAMAK ZORUNDASIN"
"Gençlerbirliği, Galatasaray ağır top çevirirken nefeslenme fırsatını yakalıyordu. Galatasaray savunma oyuncuları çıktığı anda Gençlerbirliği kanatları çıktı. Bakın böyle oynamak zorundasın. Göztepe gibi oynarsan 5 yiyorsun. Karabük gibi oynarsan 7 yiyorsun. Böyle oynamak zorundasın ve Ümit Özat'ı tebrik ediyorum."
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:08
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Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 10
Yorum
mahmut soldado ve fernandao görevini ondan daha iyi yaptılar. 1 yarı oynadı da kaç gol attı.
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Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim
Toplam 8
Yorum
klaus maçın ilk yarısında duran toplarıH.Ali ya da Alper kullandı ama etkili olmuyorlar.2nci yarı Valbueno kullandı gördün mü AYKUT biz gördük.
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Toplam 2
Yorum
MİSAFİR VAY BE TOSİC NE ZAMAN 35 YAPTI. HELAL OLSUN
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