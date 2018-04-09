Rıdvan Dilmen: Tebrikler Ümit Özat – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    : Tebrikler Ümit Özat

    Rıdvan Dilmen: Tebrikler Ümit Özat

    Galatasaray,  28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından  müsabakayı yorumladı.

    Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray 'in yorumları

    "ÜMİT ÖZAT 1 HAFTA BU MAÇI YAŞAMIŞ"

    Ümit Özat Pazartesi itibariyle 1 hafta boyunca maçı santim santim yaşamış. Bugünkü maç teknik direktör başarısıdır. Hemen hemen pozisyon vermediler. Ekmeği vardı, yağı Galatasaray sürdü. Kahvaltıyı Galatasaray tamamladı. Ümit Özat'ın istediği her şeyi Galatasaray yaptı

    "İSTEKSİZ GALATASARAY"

    "Galatasaray'ın kaybettiği maçlar oldu ama bu kadar isteksiz görüntüsünü az gördüm. Çok yavaş oynadılar ve bu da Ümit Özat'ın işine geldi. Hatta öyle bir maç oldu ki, son 5 dakika Abdullah Avcı, Aykut Kocaman ve Şenol Güneş mutfağa falan gitmişlerdir totem olsun diye."

    "BÖYLE OYNAMAK ZORUNDASIN"

    "Gençlerbirliği, Galatasaray ağır top çevirirken nefeslenme fırsatını yakalıyordu. Galatasaray savunma oyuncuları çıktığı anda Gençlerbirliği kanatları çıktı. Bakın böyle oynamak zorundasın. Göztepe gibi oynarsan 5 yiyorsun. gibi oynarsan 7 yiyorsun. Böyle oynamak zorundasın ve Ümit Özat'ı tebrik ediyorum."
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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