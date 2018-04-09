Düşme hattındaki Gençlerbirliği, ligde kalma yolunda altın değerinde 3 puanı haftaya lider giren Galatasaray karşısında 90+2'de Alper Uludağ'ın golüyle bulurken Galatasaray şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı.



Sarı-kırmızlılar 57. puanla 2. sıraya gerilerken, puanını 30'a yükselten Gençlerbirliği 15. sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

7. dakikada Selçuk İnan'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, top kaleci Hopf'ta kaldı.

13. dakikada Manu'nun pasında kaleci Muslera ile ceza alanı içinde karşı karşıya kalan Deniz Yılmaz, ayağı kaydı ve yere düştü. Ayağa kalkarak topa yeniden sahip olan ancak pozisyonunu kaybeden Deniz'in vuruşunda, Maicon topu kornere gönderdi.

18. dakikada Rodrigues'in pasında topla Gençlerbirliği ceza alanının sol çaprazında buluşan Selçuk İnan'ın sert şutunda, kaleci Hopf'un çeldiği topu Luccas Claro tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

39. dakikada Manu'nun Galatasaray ceza alanının solundan yaptığı ortada Jailton'un kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



(İkinci yarı)



52. dakikada Rodrigues'in ortasında topla buluşan Gomis, ayak içi vurduğu şutta kaleci Hopf soluna uzanarak topa hakim oldu.



56. dakikada ceza sahası içinde Maicon pasını Belhanda'ya indirdi. Belhanda gelişine tek pasla topu Gomis'e yolladı. Gomis bekletmeden vurduğu şutta top savunmada Palitsevich'e çarparak kornere çıktı.



62. dakikada Sessegnon'un kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Dos Santos'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



71. dakikada Jailton'un kullandığı duran topa 6 pas üzerinde bulunan Palitsevich yükselerek vurduğu kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.



90+2. dakikada Manu savunmadan aldığı topla rakip ceza sahasına girmeden savunma müdahale etti. Top Alper'in önünde kaldı. Alper sol çaprazdan vurduğu şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

