Lucescu’ya rakip oldu – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’ya rakip oldu

    Lucescu’ya rakip oldu
    'ın başına geçtikten sonra 26 puan toplayan , kalan 7 lig maçını da kazanırsa 'yu geçecek. Terim son 25 yılın en iyi puan ortalamasının sahibi olacak ve 2001-02 sezonunda 2.5 puan ortalaması yakalayan Rumen hocayı geride bırakacak.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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