İşte Terim'in 9,5 planı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    İşte Terim'in 9,5 planı

    İşte Terim'in 9,5 planı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon gole yakın, modern futbolda 9,5 olarak tabir edilen, Firmino, Thomas Müller, Dybala gibi oynayabilecek isimler aramaya başladı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:45
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