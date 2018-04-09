Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de artık son haftalara girilirken şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray bir zorlu sınava daha çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 28. haftasında bugün Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Haftaya 57 puanla lider giren ancak takipçisi Medipol Başakşehir'in Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmesi sonrası maç eksiğiyle 2. sıraya gerileyen sarı-kırmızılılar, zirveyi geri almak için mücadele edecek. Başkent ekibi ise kazanıp düşme hattının üzerine çıkmayı planlıyor..

Galatasaray 11'i belli oldu: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.



Gençlerbirliği 11'i: Hopf, Zeki, Lucas, Palitsevich, Alper, Jailton, Pogba, Sessegnon, Issah, Manu, Deniz.

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 93 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrıldı.



Gençlerbirliği ise 21 kez Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. İki takımın oynadığı 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

BERABERLİK TEHLİKESİ

Liderlik için sahaya çıkacak olan Galatasaray, Ankara'da oynanan karşılaşmalarda aldığı beraberliklerle dikkat çekiyor. Gençlerbirliği ve Galatasaray arasında Ankara'da oynanan son 5 karşılaşmanın 4'ü berabere bitti. Son maçta ise Galatasaray galip gelmeyi başardı ve seriyi bitirdi..