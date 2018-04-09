Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Süper Lig'de artık son haftalara girilirken şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray bir zorlu sınava daha çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 28. haftasında bugün Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Haftaya 57 puanla lider giren ancak takipçisi Medipol Başakşehir'in Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmesi sonrası maç eksiğiyle 2. sıraya gerileyen sarı-kırmızılılar, zirveyi geri almak için mücadele edecek. Başkent ekibi ise kazanıp düşme hattının üzerine çıkmayı planlıyor..
Galatasaray 11'i belli oldu: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.
Gençlerbirliği 11'i: Hopf, Zeki, Lucas, Palitsevich, Alper, Jailton, Pogba, Sessegnon, Issah, Manu, Deniz.
Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 93 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrıldı.
Gençlerbirliği ise 21 kez Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. İki takımın oynadığı 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.
BERABERLİK TEHLİKESİ
Liderlik için sahaya çıkacak olan Galatasaray, Ankara'da oynanan karşılaşmalarda aldığı beraberliklerle dikkat çekiyor. Gençlerbirliği ve Galatasaray arasında Ankara'da oynanan son 5 karşılaşmanın 4'ü berabere bitti. Son maçta ise Galatasaray galip gelmeyi başardı ve seriyi bitirdi..
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:08
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Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 10
Yorum
mahmut soldado ve fernandao görevini ondan daha iyi yaptılar. 1 yarı oynadı da kaç gol attı.
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Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim
Toplam 8
Yorum
klaus maçın ilk yarısında duran toplarıH.Ali ya da Alper kullandı ama etkili olmuyorlar.2nci yarı Valbueno kullandı gördün mü AYKUT biz gördük.
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Beşiktaş'ta Tosic, Negredo'yu yakaladı
Toplam 2
Yorum
MİSAFİR VAY BE TOSİC NE ZAMAN 35 YAPTI. HELAL OLSUN
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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