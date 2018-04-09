Galatasaray - Başakşehir maçının iddia oranları açıklandı
İşte dev maçın iddia oranları...
Galatasaray 1.55
Beraberlik 3.40
Başakşehir 3.80
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:25
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Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu
Toplam 2
Yorum
Salih 6107 İyi güzel de ne yapalım. Maalesef kısmen de olsa haklısın. Ancak her toplumda böyleleri çıkar, bizde daha çok.
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Hagi Vs Alex Bakın Bi
Toplam 96
Yorum
mako Şampiyonlar ligi gol krallığı Alex in iki asist ve ıffhs ödülünü yer yutar. Şampiyonlar ligi gol krallarını herkez hatırlar.
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Robben’i bırakmıyorlar
Toplam 1
Yorum
Enda İnşallah bırakmazlar zira bıktık fosillerden, genç Robben bulamıyorsan başarıya hasret kalmaya mahkumsunuz Türk takımları!!!
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