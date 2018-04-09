Galatasaray - Başakşehir maçının iddia oranları açıklandı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    - maçının iddia oranları açıklandı

    Galatasaray - Başakşehir maçının iddia oranları açıklandı
    - maçında bahis oranları belli oldu.

    İşte dev maçın iddia oranları...

    Galatasaray 1.55
    Beraberlik 3.40
    Başakşehir 3.80
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:25
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