Fatih Terim: Avantaj kaybettik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 1-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.
Fatih Terim, öncelikle maçı değerlendirirken, şampiyonlukla ilgili de konuştu.
Tecrübeli teknik adam kötü oynadıklarını söylerken ''Maça iyi başlayamadık. İyi de bitiremedik. Açıkçası hayal kırıklığına uğradığım maçlardan bir tanesi. Geçen haftaki Trabzonspor maçından sonra bir hayal kırıklığı. Oyunun hakimi gibi görünsek de bu kadar oyuna hakim takımın daha fazla pozisyon bulması gerekiyordu'' ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk ve Başakşehir maçı hakkında da konuşan Fatih Terim ''Buradan Galatasaraylılara söyleyeceğim şu var, önemli bir avantaj kaybettik. Kredimizi yitirmiş olabiliriz ama şampiyonluğu değil. Geliyor, gidiyor liderlik. Bırakmak niyetinde değiliz ama oluyor. Ümit ederim bu son olur burada. Burada galibiyetin dışında hiçbir şey düşünmedim. Puanı kaybetmiş olabiliriz ama şampiyonluğu kaybetmedik. Yine şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesiyiz'' dedi.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:54
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Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 10
Yorum
mahmut soldado ve fernandao görevini ondan daha iyi yaptılar. 1 yarı oynadı da kaç gol attı.
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Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim
Toplam 8
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klaus maçın ilk yarısında duran toplarıH.Ali ya da Alper kullandı ama etkili olmuyorlar.2nci yarı Valbueno kullandı gördün mü AYKUT biz gördük.
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Toplam 2
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MİSAFİR VAY BE TOSİC NE ZAMAN 35 YAPTI. HELAL OLSUN
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