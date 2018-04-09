Fatih Terim: Avantaj kaybettik – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    : Avantaj kaybettik

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>: Avantaj kaybettik

    Galatasaray Teknik Direktörü , 'de 1-0 mağlup oldukları maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

    , öncelikle maçı değerlendirirken, şampiyonlukla ilgili de konuştu.

    Tecrübeli teknik adam kötü oynadıklarını söylerken ''Maça iyi başlayamadık. İyi de bitiremedik. Açıkçası hayal kırıklığına uğradığım maçlardan bir tanesi. Geçen haftaki maçından sonra bir hayal kırıklığı. Oyunun hakimi gibi görünsek de bu kadar oyuna hakim takımın daha fazla pozisyon bulması gerekiyordu'' ifadelerini kullandı.

    Şampiyonluk ve Başakşehir maçı hakkında da konuşan ''Buradan Galatasaraylılara söyleyeceğim şu var, önemli bir avantaj kaybettik. Kredimizi yitirmiş olabiliriz ama şampiyonluğu değil. Geliyor, gidiyor liderlik. Bırakmak niyetinde değiliz ama oluyor. Ümit ederim bu son olur burada. Burada galibiyetin dışında hiçbir şey düşünmedim. Puanı kaybetmiş olabiliriz ama şampiyonluğu kaybetmedik. Yine şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesiyiz'' dedi.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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