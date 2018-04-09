Başkan Cengiz maç kaçırmıyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Başkan Cengiz maç kaçırmıyor

    Başkan Cengiz maç kaçırmıyor
    Başkanı , seçildiği günden bu yana maç kaçırmamaya özen gösteriyor. İç saha, dış saha fark etmeden futbol takımını yalnız bırakmayan Cengiz, 'da da statta yerini alacak. Maç günü Ankara'ya ulaştıktan sonra ilk iş olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Başkan Cengiz, ardından stada geçerek karşılaşmayı takip edecek.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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