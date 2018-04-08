İşte en golcü oyuncular... Gomis kaçıncı sırada?
İşte kendi liglerinde en fazla gol atan futbolcuların listesi.
Büyük yıldızlar çok gerilerde kalırken, şaşırtan isimler de ön plana çıktı.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:13
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Galatasaray'daki sessizlik tepki çekti!
Toplam 2
Yorum
aslan En dogru hareket bence kimseyle ugraşmaya degmez biz ŞAMPİYONLUGA kenetlendik biz kendi işimize bakalım gerisi bizi baglamaz ....
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Şenol Güneş: “Başkanımız sayesinde Demba Ba’yı 3 kişiyle kontrol ettik”
Toplam 8
Yorum
ahmet şenol güneş hoca oldu ya aslında fikret orman hoca olacaktı tff göz göz maçını araştır hiç etik degil vicdan kaldıysa
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Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki
Toplam 4
Yorum
klaus Fikret 1 gün önceden,hakem 93 dk.olmadı, Şaibe anlaşilmasin diye Tamer Selçuk'u oyundan aldı.Şenol maç sonu zaten itiraf ediyor dinleyin.
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