Galatasaray'daki sessizlik tepki çekti! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'daki sessizlik tepki çekti!

    Galatasaray'daki sessizlik tepki çekti!

    , ’ın ile sözlerine aracılığıyla cevap verirken, ise beklemede kalmayı tercih etti.

    Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; 'daki sessizlik sorgulanmaya başlandı. Başkanı 'ın maçı öncesinde ile ilgili sözleri gündeme damga vurdu. Bununla beraber uzun süre 'nın yardımcısı olarak görev yapan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un, ile yapacakları karşılaşma öncesinde, "Ligin muhtemel şampiyonuyla oynayacağız, şu an gözüken o. En iyi futbolu oynayan, şampiyonluğa en yakın olan takım Başakşehir" ifadelerini kullanması büyük bir yankı uyandırmasa da rahatsızlık yarattı.

    Kulübü, Fikret Orman'ın Demba Ba ile sözlerine aracılığıyla cevap verirken, Galatasaray ise beklemede kaldı. Sarı-kırmızılı camiada büyük rahatsızlık yaratan her iki açıklama için kulübün sessiz kalması tepki topladı.

    Kongre üyeleri ve taraftarlar şampiyonluk yarışının kızıştığı bir dönemde bu söylemler karşısında kulübün olan biteni kenardan izlemesine çeşitli platformlarda tepki gösteriyor. Florya cephesi de yaşananlardan rahatsız. Cim-Bom'da sadece yardımcı antrenör sosyal medya hesabından iki imalı mesaj yayınlayarak tepki verdi ama adres göstermedi.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:11
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