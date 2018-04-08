Galatasaray'daki sessizlik tepki çekti!
Fenerbahçe, Fikret Orman’ın Demba Ba ile sözlerine Genel Sekreter Mahmut Uslu aracılığıyla cevap verirken, Galatasaray ise beklemede kalmayı tercih etti.
Fenerbahçe Kulübü, Fikret Orman'ın Demba Ba ile sözlerine Genel Sekreter Mahmut Uslu aracılığıyla cevap verirken, Galatasaray ise beklemede kaldı. Sarı-kırmızılı camiada büyük rahatsızlık yaratan her iki açıklama için kulübün sessiz kalması tepki topladı.
Kongre üyeleri ve taraftarlar şampiyonluk yarışının kızıştığı bir dönemde bu söylemler karşısında kulübün olan biteni kenardan izlemesine çeşitli platformlarda tepki gösteriyor. Florya cephesi de yaşananlardan rahatsız. Cim-Bom'da sadece yardımcı antrenör Hasan Şaş sosyal medya hesabından iki imalı mesaj yayınlayarak tepki verdi ama adres göstermedi.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:11
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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