Burak Elmas: "Rüyada görüyorlar!" – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    : "Rüyada görüyorlar!"

    <a href="/index/burak-elmas?id=6e351390-53b1-4e73-ba46-5971eebd8fcd" class="" rel="tag">Burak Elmas</a>: "Rüyada görüyorlar!"

    'ın merakla 'nın kararını beklerken yönetici , sosyal medyada iddialara cevap verdi.

    'ın merakla 'nın kararını beklerken yönetici , sosyal medyada iddialara cevap verdi. Twitter'da bir kullanıcı "Sosyal medyada her Allah'ın günü yayılan 2-3 yıl men geldi spekülasyonlarına yaptırım uygulamayacak mıyız? Sonuçta borsada işlem gören bir şirketiz" diye yazarken cevap Elmas'tan geldi. , " tüm dosyalar ile alakalı karar toplantısı Nisan ortasından sonra gerçekleştirecek. Herhalde rüyaya yatıp o toplantı sonucunu görüyorlar" ifadesini kullandı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:04
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