Prekazi, taraftarlarla buluştu – Fotomaç – 07 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Prekazi, taraftarlarla buluştu

    Prekazi, taraftarlarla buluştu

    Galatasaraylı eski futbolcu Cevad Prekazi, Stadyum Müzesi'nde sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

    Stadı'ndaki Stadyum Müzesi'nde taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Prekazi, unutulmaz Neuchatel Xamax karşılaşmasında giyilen beyaz retro formayı ve diğer lisanslı ürünleri imzaladı.

    Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prekazi, taraftarla bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Heyecanımız her zaman var. En son derbi maçta buradaydım. 'a geldiğimiz zaman hep heyecanlanıyorum. Böyle bir ortamda olmak çok güzel. Müze çok güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

    'ın 'deki şampiyonluk şansının sorulması üzerine Prekazi, "Pazartesi günü maçını kazandıktan sonra maçı var. maçını kazanırsa karşılaşması daha kolay geçebilir. Sonra maçında neler olacak bakacağız. Şampiyonluk yolunda her şey Galatasaray'ın elinde." değerlendirmesinde bulundu.


    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Prekazi, taraftarlarla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN