Oktay Mahmuti: “Matematiksel şansımız sürdükçe play-off'a kalmayı deneyeceğiz” – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    : “Matematiksel şansımız sürdükçe play-off'a kalmayı deneyeceğiz”

    <a href="/index/oktay-mahmuti?id=84921555-efc7-4389-833e-82fd42aa66fc" class="" rel="tag">Oktay Mahmuti</a>: “Matematiksel şansımız sürdükçe play-off'a kalmayı deneyeceğiz”

    Başantrenörü , matematiksel olarak şansları sürdükleri sürece play-off’lara kalmayı deneyeceklerini söyledi.

    Başantrenörü , matematiksel olarak şansları sürdükleri sürece play-off'lara kalmayı deneyeceklerini söyledi.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında , evinde karşılaştığı TOFAŞ'a 90-83'lük skorla mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Başantrenörü ile oyunculardan Juskevicius açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada bazı oyuncuları pozisyonları dışında kullandıklarını ve buna mecbur olduklarını söyleyen Oktay Mahmuti, "Fizik olarak geride kaldık. Ligde herkes herkesi yeniyor. Geldiğimiz zaman düşme potasının bir galibiyet üstündeydik. Play-off hedefi matematiksel olarak sürdüğü sürece herkesi inandırmaya çalışacağız. Ben o sahaya çıktığım zaman bunu yapmak için çaba sarfedeceğim. Galatasaray zor bir süreç geçiriyor. Matematiksel olarak şansımız sürdükçe play-off'a kalmayı deneyeceğiz" diye konuştu.

    Juskevicius ise, kaybetmelerindeki en büyük nedenin maça iyi başlayamamak olduğunu söyledi.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:27
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