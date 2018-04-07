Oktay Mahmuti: “Matematiksel şansımız sürdükçe play-off'a kalmayı deneyeceğiz”
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, matematiksel olarak şansları sürdükleri sürece play-off’lara kalmayı deneyeceklerini söyledi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde karşılaştığı TOFAŞ'a 90-83'lük skorla mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Başantrenörü Oktay Mahmuti ile oyunculardan Juskevicius açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada bazı oyuncuları pozisyonları dışında kullandıklarını ve buna mecbur olduklarını söyleyen Oktay Mahmuti, "Fizik olarak geride kaldık. Ligde herkes herkesi yeniyor. Geldiğimiz zaman düşme potasının bir galibiyet üstündeydik. Play-off hedefi matematiksel olarak sürdüğü sürece herkesi inandırmaya çalışacağız. Ben o sahaya çıktığım zaman bunu yapmak için çaba sarfedeceğim. Galatasaray zor bir süreç geçiriyor. Matematiksel olarak şansımız sürdükçe play-off'a kalmayı deneyeceğiz" diye konuştu.
Juskevicius ise, kaybetmelerindeki en büyük nedenin maça iyi başlayamamak olduğunu söyledi.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:27
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"Adamsın Mancini"
Toplam 4
Yorum
N0_Name Yönetim ders çıkarsın düzgün bir sözleşmeler yapsın. Herkes Mancini gibi olmuyor işte. Sözleşmede varsa kimseye de niye istiyorsun denemez.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi
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Yorum
Saim Yeter artık yaşlı futbolcu almaya bıkmadınızmı takımı iyice yaşlandırdınız birazda genç oyunculara yönelin
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İngiliz medyası Fellaini'nin yeni takımını açıkladı! Bjk ve Gs peşindeydi..
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ EE HANİ GS İMZALAMIŞTI ÖYLE YAZMIŞTINIZ ?
Oktay Mahmuti: “Matematiksel şansımız sürdükçe play-off'a kalmayı deneyeceğiz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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