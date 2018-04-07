Mustafa Denizli: "Galatasaray şu an biraz daha avantajlı" – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    : " şu an biraz daha avantajlı"

    <a href="/index/mustafa-denizli?id=50436310-e440-4afa-be61-6f28415d8c33" class="" rel="tag">Mustafa Denizli</a>: "<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> şu an biraz daha avantajlı"

    Türk futbolunun tecrübeli isimi Denizli, şampiyonluk yarışının son maça kadar devam edeceğini ifade ederek, "Kimsenin bir şey söyleyecek hali yok. Göründüğü gibi 3-4 takım birbiri içinde gidiyor. "

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:44
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