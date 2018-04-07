Galatasaray'da hazırlıklar sürdü – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    'da hazırlıklar sürdü

    Galatasaray'da hazırlıklar sürdü

    , 'in 28'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


    Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana eğitsel amaçlı oyunla başlandı. Daha sonra çıkış sürati üzerine bir çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.30'da özel bir uçakla 'ya hareket ederek mücadele öncesi Başkent'te kampa girecek.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:26
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