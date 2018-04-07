Bruma’dan 500 bin euro daha gelecek – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’dan 500 bin euro daha gelecek

    <a href="/index/bruma?id=1ccddf01-45d1-471e-9a49-36721d730627" class="" rel="tag">Bruma</a>’dan 500 bin euro daha gelecek

    'ın gözü kulağı 'da...

    'ın gözü kulağı 'da... Sezon başında Leipzig'e satılan Portekizli oyuncudan Cimbom, bonservisin dışında 250 bin euro bonus kazanmıştı. 50. maça çıktığında 500 bin euro daha gelecek. Bu da en iyi olasılıkla bir sonraki sezonun başında sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek. böylece 'dan kazanmaya devam edecek.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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