Sarıkaya’ya son görev – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Sarıkaya’ya son görev

    Sarıkaya’ya son görev

    'ın eski yönetim kurulu üyelerinden 'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı.

    'ın eski yönetim kurulu üyelerinden 'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı. Etiler Camii'nde kılınan cenaze namazına Kulübü Başkanı ile yöneticilerden Okan Böke de katıldı. Sarıkaya, 'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:43
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